WEERBERICHT. Zon overheerst, maar ook kans op een bui

Sprookjes­ach­ti­ge lichtende nachtwol­ken gespot: dit is hoe jij deze zeldzame wolk kan zien

Elk jaar heb je in de periode rond de langste dag - 21 juni - kans om een heel bijzondere wolk te spotten: de lichtende nachtwolk. Dat is een zeldzaam weerfenomeen. Zeker de moeite waard dus om komende maand op een heldere avond even naar boven te kijken, vindt wetenschapsjournalist Martijn Peters. Maar hoe ontstaan ze? En wanneer en waar kijk je het best?