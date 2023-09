WEERBERICHT. Zon maakt plaats voor wolken

Hittere­cords blijven sneuvelen: hoe uitzonder­lijk is deze hittegolf? En is het écht de eerste in september? Meteoro­loog legt uit

Vandaag breekt de laatste dag aan van een hittegolf die (voorlopig) de klimatologische geschiedenisboeken in zal gaan. Nooit eerder beleefden we er zo laat op het jaar een. Bovendien wordt deze hittegolf ook gekenmerkt door een lange reeks opeenvolgende tropische dagen. Daarbij sneuvelt het ene dagrecord na het andere. Op vele vlakken is deze hittegolf bijzonder, maar hoe uitzonderlijk is ze? En is het wel de eerste ooit in deze maand? Meteoroloog Jonas De Bodt duikt in de data van het KMI.