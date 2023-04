WEERBERICHT. Zon laat zich regelmatig zien tijdens verlengd weekend

WEERBE­RICHT. Overwegend droog weer met enkele opklarin­gen

Zondagnamiddag blijft het over het westen droog met soms zelfs brede opklaringen. Over het centrum en het oosten is het vaak zwaarbewolkt met geleidelijk wel enkele lokale opklaringen. Vooral naar het oosten toe vallen er nog enkele buien. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in het westen. Er waait een matige wind uit noordelijke richtingen. Dat meldt het KMI.