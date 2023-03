WEERBERICHT. Zon laat zich na bewolkte ochtend zien, maxima tot 14 graden

Morgen begint nog droog met veel hoge bewolking. In het westen van het land is de bewolking dikker terwijl in het oosten er aanvankelijk nog kans is op een beetje zonneschijn. In de loop van de voormiddag valt er regen of enkele buien in het westen en ook deels in het centrum. In de loop van de namiddag zijn er ook over het oosten enkele buien.