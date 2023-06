WEERBERICHT. Zon en maxima tot 25 graden, wel opletten met rukwinden aan de kust

WEERBE­RICHT. Genieten van maxima tot 25 graden vandaag, warm weekeinde lonkt

Vandaag is het opnieuw zonnig. We halen maxima van 16 of 17 graden aan zee, 20 graden op de Ardense hoogten en tot 25 graden in het centrum. Dat meldt het KMI. Aan zee wordt de wind geleidelijk vrij krachtig.