WEERBERICHT. Zon blijft nog even aan zet ondanks ochtendvorst

WEERBE­RICHT. Na wisselval­li­ge dag volgt koude nacht: vannacht zakt tempera­tuur tot onder vriespunt, in de Ardennen kans op sneeuwlaag­je

De weergoden weten nog niet dat de lente begonnen is. Vandaag wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er is kans op enkele voorjaarsbuien. Komende nacht koelt het nog flink af: enkel aan zee zou het kwik nog op of net boven het vriespunt uitkomen. In de Ardennen kan het -5 graden of lokaal nog wat harder vriezen, zegt het KMI.