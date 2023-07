WEERBERICHT. Zomerweer nergens te bespeuren: zware bewolking en regen

Het blijft vrijdagmiddag en -avond wisselend tot zwaarbewolkt. De breedste opklaringen verwacht het KMI in de noordwestelijke landshelft, waar de kans op buien ook klein is. In het zuidoosten wordt de lucht steeds dreigender, met na verloop van tijd almaar meer buien. De buien nemen stilaan toe in intensiteit en kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima zijn normaal voor deze tijd van het jaar en liggen tussen 20 en 24 graden.

Later op de avond en ‘s nachts vallen er nog enkele buien die mogelijk vergezeld zijn van onweer. De kans is opnieuw het grootst over de zuidoostelijke landshelft, hoewel er links of rechts ook één kan vallen. In de Ardennen zorgt de lage bewolking voor een verminderd zicht. De minima liggen tussen 14 en 17 graden.

Door de regenval in het zuiden, geldt voor heel Wallonië op Waals-Brabant na van vrijdag- tot zaterdagochtend een ‘code geel’. Geel is de eerste van drie waarschuwingscodes die het KMI kan uitvaardigen.

Zaterdag wordt het meestal zwaarbewolkt met buien, die hier en daar met onweer gepaard kunnen gaan. Tegen de avond wordt het droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden in de Ardennen en 20 tot 22 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden rond 50 km/ u.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen maar ook nog een paar buien al blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt weer iets frisser met maxima tussen 16 en 21 graden. De wind waait vrij krachtig, aan zee krachtig, uit het zuidwesten tot westen met pieken tot 60 en aan zee tot 70 km/ u.

Volgende week

Begin volgende week serveren de weergoden opnieuw regenzones, die soms intens kunnen zijn met kans op onweer. De maxima schommelen dan maar rond de 20 graden. Ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

Maandag is het eerst vaak droog, maar later op de dag bereikt een actieve regenzone het westen van het land, die tijdens de nacht naar dinsdag verder over het land trekt. De maxima halen amper 20 of 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind.

Dinsdag trekt de regenzone weg en komen we in onstabiele maritieme luchtmassa terecht. Er zullen daarbij talrijke buien vallen, lokaal met onweer, afgewisseld met wat zon. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien, maar minder intens en minder vaak dan dinsdag. De maxima liggen rond 21 graden of nog wat meer in het centrum.

Donderdag blijft het nog wisselvallig met enkele buien bij maxima rond 21 graden in het centrum.