WEERBERICHT. Zomerse dag en ook weekend wordt zonnig en warm met temperaturen tot 26 graden

We krijgen vandaag en morgen zomerse dagen. Donderdag en vrijdag komen we even in een dip terecht onder invloed van een Britse depressie, maar daarna wordt het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen die dit weekend tot 26 graden kunnen stijgen.

Deze ochtend is het vrij zonnig. Geleidelijk aan moet de zon meer wolkenvelden naast zich dulden, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden. De wind waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen, soms is hij veranderlijk. Aan de kust steekt rond de middag een matige zeebries op uit noord tot noordoost.

Vanavond en vannacht is het overal licht tot gedeeltelijk bewolkt en droog. In de Ardennen kan lokaal wat lage bewolking gevormd worden. De minima liggen tussen 10 en 14 graden. In de grote steden kan de warmte wat blijven hangen met minima tussen 14 en 16 graden. De wind is meestal zwak en veranderlijk.

Morgen blijft het droog, met eerst veel zon en in de loop van de dag meer wolkenvelden. De temperaturen klimmen naar waarden tussen 21 en 27 graden. De wind waait overwegend zwak uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen. Soms is hij ook veranderlijk. In de kustregio kan na de middag een zeebries opsteken.

Donderdag trekt een regenzone langzaam van west naar oost over ons land. In de namiddag en avond activeert de neerslag over het oosten. De kans op felle buien met onweer neemt er dan toe. In het oosten van het land kan het kwik nog oplopen tot rond 26 graden. Elders liggen de maxima tussen 18 en 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke tot westelijke richtingen.

Vrijdag regent het in de voormiddag mogelijk nog in het oosten van het land, terwijl het elders droog is met brede opklaringen. De regenzone trekt naar Duitsland en er ontstaan wolkenvelden, die enkele buien kunnen produceren. De maxima liggen tussen 16 en 22 graden. De wind waait zwak en soms matig uit zuidwest tot west.

Zaterdag is het droog met eerst veel zon en later ook wolkenvelden. Maxima tot 24 of 25 graden in het centrum.

Zondag wordt het zonnig met hoge wolkensluiers. De temperatuur klimt in het centrum tot rond 26 graden.

