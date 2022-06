WEERBERICHT. Zomer schakelt versnelling hoger: volgend weekend kan kwik stijgen tot 33 (!) graden

De zomer schakelt een versnelling hoger. Begin volgende week ontwikkelt zich nabij onze streken een nieuw hogedrukgebied en dat jaagt de temperaturen fors de hoogte in. In de loop van de week gaan we richting 30 graden en komend weekend zouden we er zelfs nog over gaan.

Vandaag is het eerst zonnig en droog, volgens het KMI. Later wordt het licht tot soms wisselend bewolkt in het binnenland. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. De wind waait zwak tot matig uit westelijke hoek.

Vannacht schuiven van over de Noordzee wolkenvelden over het noorden van ons land. Eventueel kan er een licht buitje ontstaan. In het zuiden blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik daalt naar waarden tussen 6 en 15 graden. De wind waait zwak tot matig en draait naar het westen tot het noordwesten.

Morgen start op de meeste plaatsen vrij zonnig, hoewel er over het noordoosten van het land en het noorden van de Ardennen nog een spatje regen kan vallen. In de loop van de dag wordt het in het binnenland gedeeltelijk bewolkt met afwisselend zon en stapelwolken. Aan zee blijft het zonnig. We halen maxima van 17 of 18 graden aan zee en in de Ardennen tot 20 graden in de Kempen, bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Dinsdag wordt het rustig en vrij warm met veel zon. Maxima rond 20 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind is meestal zwak en variabel.

Woensdag zet het zomerweer zich voort. Het wordt nog wat warmer bij maxima tot 28 graden op de Kempense zandgrond en in het uiterste zuiden. De wind waait zwak uit noordwest of uit veranderlijke richtingen.

Ook donderdag blijft het rustig, droog en warm, met soms wat onschuldige wolkenvelden. Het kwik loopt op tot zo’n 21 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 26 graden in het noordoosten en Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit veranderlijke of noordwestelijke richtingen.

Er verandert weinig op vrijdag. Het wordt dan opnieuw zonnig met soms enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 23 en 28 graden.

Zaterdag blijft het zonnig en droog bij maxima die kunnen oplopen tot 30 graden of lokaal iets meer. De meest recente kaarten van het KMI tonen 27 graden aan zee, 31 graden in het centrum en zelfs 33 (!) graden in het oosten van het land. Tegen de avond wordt het vermoedelijk wel wat onstabieler met kans op onweersbuien, maar dat moet nog bevestigd worden.