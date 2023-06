WEERBERICHT. Zomer blijft aanhouden: zondag weer tot 31 graden maar dan kans op onweer

We staan opnieuw voor een zomers weekend, waarin de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Zondag ontstaat er in de loop van de dag wel kans op onweer. Daarna wordt het weer wat minder stabiel met onweer, maar het blijft wel warm.

Omdat we volgens het KMI in een hittegolf zitten en die volgens de verwachtingen zeker tot midden volgende week aanhoudt, blijft code geel voor de hitte voorlopig van kracht. Er kunnen dan maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen voor de hitte door hen meer te laten drinken en hen niet bloot te stellen aan rechtstreeks zonlicht.

Vandaag is het zonnig, met in de namiddag in het binnenland wat stapelwolken. De maxima liggen tussen 21 of 22 graden aan zee en in de Hoge Venen en 27 of 28 graden in het centrum.

Vanavond en in het begin van de nacht is het vrijwel helder. Na middernacht verschijnen er meer hoge sluierwolken vanaf het westen. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen. In de grote steden blijft het warmer met minima tussen 16 en 18 graden.

Zaterdag is het vaak zonnig, met stilaan wel meer hoge wolkenvelden en later ook stapelwolken. Heel lokaal kan het tot een buitje komen. Het is warm tot zeer warm, met maxima van 22 graden aan zee, 24 graden in de Hoge Venen tot 29 graden in de Kempen.

Volledig scherm © Rob Engelaar

Zondag start met zon en hoge wolkensluiers. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken en kan er lokaal een bui met onweerachtig karakter vallen. ‘s Avonds bereikt een zone met buien en onweer ons land vanuit Frankrijk. Het is opnieuw zeer warm bij maxima van 23 tot 31 graden.

Maandag lijkt het eerst overwegend droog te zijn, maar geleidelijk ontstaan er lokale buien met kans op onweer. Maandagavond en -nacht trekt een actieve storing met onweer over ons land vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 21 en 28 graden.

Dinsdag wisselen opklaringen en enkele buien elkaar af. Vooral over het zuidoosten is er nog kans op onweer. De maxima schommelen van 21 of 22 graden aan zee tot 26 graden in de Kempen.

Woensdag vergroot in de namiddag opnieuw de kans op onweersbuien vanuit Frankrijk. De maxima liggen in het centrum dan rond 27 graden.

Donderdag zijn er in eerste instantie nog buien mogelijk, maar later zou het vanaf het westen droog worden met brede opklaringen. De temperaturen klimmen in de meeste streken tot rond 25 graden.