WEERBERICHT. Zachter weer op komst: tot 16 graden en zonnig, bewolking in de namiddag

De lente hangt in de lucht, want vanaf vandaag wordt het stilaan iets zachter. Het KMI verwacht donderdag maxima tot 16 graden. Doorheen de ochtend zijn er enkele mooie zonnige perioden, maar tegen de namiddag zal meer hoge sluierbewolking verschijnen. ‘s Avonds en ‘s nachts is er kans op buien.

Donderdagnamiddag neemt de hoge en middelhoge bewolking verder toe vanaf de Franse grens maar het blijft nog droog. Over het reliëf kan ook wat stapelbewolking voorkomen. Het wordt iets zachter met maxima tussen 11 graden in de hoge Ardennen en 15 of 16 graden in de regio’s nabij de Franse grens. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds wordt het zwaarbewolkt en vallen de eerste druppels aan de Franse grens. In de loop van de nacht breidt de regenzone zich uit naar de rest van het land en gaat het overal regenen. Op het einde van de nacht wordt het in het westen alweer droog. De minima worden in het eerste deel van de nacht bereikt en schommelen tussen 7 graden in de hoge Ardennen en 11 graden in Vlaanderen.

Vrijdag trekt de regen in de voormiddag weg naar het oosten. Het blijft vaak bewolkt met over het oosten soms nog wat regen of een bui. Hier en daar verschijnen er enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in de meeste andere streken. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind met rukwinden van zo’n 60 km/u.

Weekend

Zaterdag start met op veel plaatsen veel wolken en over het reliëf soms wat lichte regen. Aan zee verschijnen er snel brede opklaringen die zich vrij snel uitbreiden over het westen van het land en later ook over het centrum. Over het oosten kan het tot de avond duren voor de zon doorbreekt. De maxima liggen rond 10 à 11 graden in de Hoge Venen, rond 12 graden aan zee en rond 16 of 17 graden in het uiterste westen van het land.

Zondag is het eerst vrij zonnig op de meeste plaatsen met evenwel kans op wat meer wolken nabij de Nederlandse grens. Later neemt de bewolking toe en over de Ardennen kan zelfs een buitje ontstaan. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden bezuiden Samber en Maas en rond 14 tot 17 graden elders.

Volgende week

Maandag start vaak bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de bewolking open en blijven enkel stapelwolken over, afgewisseld met zonnige perioden. Een lokale bui landinwaarts valt niet uit te sluiten. Aan zee is het veelal zonnig. Maxima van 13 tot 16 graden in de Ardennen en aan zee, en van 16 tot lokaal 18 graden elders.