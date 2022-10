WEERBERICHT. Zacht en alsmaar bredere opklaringen vandaag, morgen soms buien maar ook lange droge perioden met zon (en ‘s avonds mogelijk onweer)

Na een gedeeltelijk tot soms tijdelijk zwaarbewolkte start met enkele geïsoleerde buien, wordt het weer vandaag beter en beter. In de namiddag is het droog met wolkenvelden en alsmaar bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden. De wind waait matig. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht is het droog met eerst brede opklaringen, maar geleidelijk meer wolkenvelden. Het kwik daalt tot rond 10 graden of lokaal wat lager in de Hoge Venen. In de andere streken liggen de minima tussen 11 en 14 graden. De wind waait eerst zwak, later wordt hij meestal matig.

Zondag is er vaak veel bewolking met buien, die vanuit Frankrijk over ons land trekken. Tussendoor zijn er ook lange droge perioden met zon. Vooral op het einde van de namiddag en ‘s avonds kunnen er fikse buien ontstaan, met kans op onweer. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en rond 19 graden aan zee, maar in het binnenland kan de temperatuur oplopen tot rond 21 graden. De wind waait matig.

Zondagavond is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien, die lokaal vrij fel kunnen zijn, met kans op onweer. Vervolgens nemen de frequentie en de intensiteit van de buien vrij snel af. Aan zee blijft de buienkans echter wél bestaan. De minima liggen rond 11 graden in de Hoge Venen, rond 14 of 15 graden aan zee en rond 16 graden in het centrum. De wind waait matig, maar neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Er kunnen rukwinden voorkomen van 50 tot 60 km/u.

Maandag wordt het wisselvallig en winderig, met geregeld stevige buien, met kans op onweer. Het blijft wel zacht met maxima tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig met rukwinden tot rond 70 km/ h.

Dinsdag blijft het meestal droog en is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Lokaal is wat lichte neerslag echter niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden. De wind waait meestal matig.

Woensdag is het eerst nog vrij bewolkt met op sommige plaatsen een beetje regen. Vanaf de Franse grens krijgen we vervolgens mooie opklaringen. Het is zacht met maxima tussen 16 en 20 graden. De wind waait meestal matig.

Donderdag wordt het opvallend warm, maar de atmosfeer wordt ook onstabiel. Het wordt wisselend bewolkt met soms mooie zonnige perioden. De temperaturen klimmen naar waarden tussen 17 en 22 graden, bij een meestal matige wind.