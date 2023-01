WEERBERICHT. Woensdag met rukwinden en regenbuien

WEERBE­RICHT. Overwegend droge aanloop naar kerst

Het is vandaag in de zuidelijke landshelft overwegend zwaarbewolkt met kans op wat regen of een bui. In Vlaanderen is het overwegend droog met enkele opklaringen, maar naar de avond toe neemt de kans op wat neerslag toe. Het wordt opnieuw zacht met maxima van 7 à 8 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwestelijke richtingen, meldt het KMI.

24 december