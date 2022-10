WEERBERICHT. Wisselvallige zondag, volgende week begint regenachtig met maxima tot 22 graden

Vandaag belooft het in heel wat streken lange tijd droog te blijven. Vanochtend is het aan zee wisselend bewolkt met kans op een bui. Over het zuidoosten is het vaak zwaarbewolkt met soms wat regen of motregen. Op het einde van de namiddag is het ook in het centrum en later in het noorden bewolkt met een toenemende kans op regen. De maxima liggen tussen 14 en 16 graden in de Ardennen en schommelen rond 17 à 18 graden elders, zo meldt het KMI.