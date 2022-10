WEERBERICHT. Wisselvallige zondag, volgende week begint regenachtig met maxima tot 21 graden

Maandag is er vanaf het westen regen en eventueel enkele lokale donderslagen. De maxima liggen tussen 17 à 18 graden in de kuststreek en 20 of 21 graden in het noordoosten van het land en Belgisch Lotharingen.

Dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. In het zuidoosten is in de voormiddag nog tijdelijk wat lichte regen of motregen mogelijk. In de loop van de dag wordt het overal zonnig, in Belgisch Lotharingen pas in de late namiddag. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Ardennen, 17 à 18 graden in Vlaanderen en mogelijk 19 graden in Belgisch Lotharingen.