WEERBERICHT. Wisselvallige namiddag met zon en wolken, buien in zuidoost België

Voor donderdagmiddag voorspelt het KMI zonnig weer aan zee, zon en wolken in de rest van Vlaanderen en buien over het zuidoosten van België. In de late namiddag toenemende kans op buien in het centrum en het zuidoosten van het land. De maximumtemperaturen gaan van 7 tot 13 graden.

De dag begon vandaag zwaarbewolkt met regen en buien, maar geleidelijk trok de neerslagzone weg naar Duitsland. Dit zorg voor zonnige perioden bij maxima tussen 8 en 10 graden in de Ardennen en 10 tot 12 graden elders. De wind waait matig uit westzuidwest met rukwinden tot 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond is er nog kans op onweersbuien in het centrum en zuidoosten, terwijl er elders brede opklaringen komen. ‘s Nachts wordt het vrijwel helder weer met vorming van mist in de Ardennen bij minima van -2 tot +1 graad in Hoog-België en +1 tot +4 graden in Vlaanderen.

Morgen start op de meeste plaatsen zonnig met af en toe wat hoge wolkensluiers. Geleidelijk wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de namiddag kans op enkele buien. De maxima liggen rond 8 of 9 graden in de Ardennen en 13 graden in Vlaanderen. De wind wordt overal matig uit zuidelijke richtingen.

Vrijdagavond vallen er verspreid over het land nog enkele buien. Over de zuidwestelijke landshelft wordt ‘s nachts regen verwacht, terwijl het over het noordoosten eerder droog lijkt te blijven. De minima schommelen van 1 graad in het oosten tot 8 graden aan zee.

Weekend

Zaterdag wordt het vrij zonnig in het centrum en het westen. In het oosten meer wolken. Maxima tot 15 graden. Zondag wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in de oostelijke landshelft wat regen of enkele buien. In het westen meer zon. Gelijkaardige maxima.