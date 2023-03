WEERBERICHT. Wisselvallige maar zachte dag met maxima tot 15 graden en lokaal een donderslag

WEERBE­RICHT. Nat, natter, natst: betrokken zondag met regen in de voormiddag en buien en regen in de namiddag

Vandaag/zondag staat een zeer natte dag op het menu, meldt het KMI. Het wordt betrokken met in de voormiddag vrijwel voortdurend regen. In de namiddag zijn er perioden van regen of buien. In het zuiden van het land is een donderslag niet uitgesloten en daar zijn de buien ook vaak feller. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen. Op het einde van de dag wordt de wind overal noordelijk. Rukwinden zijn mogelijk van 50 tot 60 km/h en lokaal kan 70 km/h of meer bereikt worden bezuiden Samber en Maas.