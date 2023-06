WEERBERICHT. Wisselvallige dag met vooral in het oosten kans op onweer, temperaturen tot 25 graden

Vandaag wordt het wisselvallig met kans op buien die in de loop van de dag feller kunnen worden met vooral in het oosten kans op onweer. Op het einde van de namiddag wordt het droog in het westen, zo meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er nog enkele buien, voornamelijk in het zuidoosten van het land. In de loop van de nacht wordt het ook daar droog.

Morgen start in vele streken zonnig, met uitzondering van het zuidoosten waar meer bewolking hangt en eventueel een bui kan vallen. Stilaan wordt het in het binnenland wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden in Hoog­-België en 21 tot lokaal 24 graden elders. De wind waait zwak tot matig, maar wordt matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Zaterdag is het veelal bewolkt en trekt een regenzone van west naar oost over ons land. In de loop van de late namiddag of avond wordt vanuit het westen geleidelijk aan droog en verschijnen er opklaringen. We halen maxima van 17 graden op de hoogste toppen tot 21 of 22 graden in Vlaanderen.

Zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden op het Ardense reliëf en 21 of 22 graden in het centrum van het land.

Maandag is het vrij zonnig met later wat meer stapelwolken in het binnenland. We halen zo’n 22 à 23 graden in het centrum.

Dinsdag en woensdag blijft het licht wisselvallig met vaak droog weer en een wisselende bewolking. Het kwik schommelt overdag rond 23 à 24 graden.