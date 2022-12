WEERBERICHT. Wisselvallige dag met rukwinden tot 80 kilometer per uur, maxima tot tien graden

Eerste stevige winterprik zorgt voor chaos in Verenigd Koninkrijk en sneeuwpret in de Alpen

Poollucht overspoelt Europa, zeker nog tot eind deze week blijft het bijtend koud. Door het koude weer kan de prijs van elektriciteit deze week verdrievoudigen en in het Verenigd Koninkrijk legt de sneeuw enkele luchthavens lam. Maar het is niet allemaal kommer en kwel: in de Alpen beleef je volop winterpret. En in de Hoge Venen gaat woensdag zelfs de eerste skipiste van ons land open. Een overzicht.

13 december