WEERBERICHT. Wisselvallige dag met rukwinden tot 60 kilometer per uur, maxima tot 11 graden, tot 17 graden op oudjaar

Zware winter­storm in de VS: temperatu­ren tot -45 °C en meer dan 1 miljoen huishou­dens zonder stroom

De zware winterstorm Elliott eist al vijf dodelijke slachtoffers in de VS. De vrieskou veroorzaakt ook talloze gecancelde vluchten, spekgladde wegen en stroomonderbrekingen. In bepaalde delen van het land dalen de temperaturen zelfs zo snel dat experten waarschuwen voor bevriezing van de huid in enkele minuten. “Dit is geen sneeuwdag zoals je die als kind kende, dit is serieus”, waarschuwt Joe Biden.

23 december