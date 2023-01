WEERBERICHT. Wisselvallig weekeinde wacht met brede opklaringen en intense neerslag

Temperatu­ren tot wel -45° Celsius: VS zet zich schrap voor ‘bomcycloon’ Elliott

De Verenigde Staten zetten zich schrap voor de koudste kerst in 40 jaar, door winterstorm Elliott. In het Midwesten worden felle rukwinden en extreem lage temperaturen tot -45° Celsius verwacht. Zelfs in zuidelijke staten zoals Florida en Texas wordt het plots erg koud. In Amerika spreken ze over een ‘bomcycloon’. Weervrouw Jill Peeters legt in de video hierboven uit wat dat betekent.

22 december