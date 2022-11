WEERBERICHT. Wisselend bewolkt met kans op enkele buien, temperaturen tot 12 graden

Heb jij een ‘herfstal­ler­gie’? Die sleept langer aan dan verkoud­heid. Arts: “Maar er bestaat een snelle remedie”

Last van een kriebelende snotneus en tranende ogen? Dan heb je misschien geen verkoudheid, griep of Covid-19, maar wel een herfstallergie. Wat veel mensen niet weten, is dat je ook tijdens deze periode een opstoot kunt krijgen van allergische klachten. Een neus-, keel- en oorarts legt uit welke therapieën er bestaan. “85 procent van de mensen is geholpen met dit huis-tuin-en-keukenmiddel.”

16 november