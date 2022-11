WEERBERICHT. Wisselend bewolkt met kans op enkele buien met temperaturen tot 12 graden

Het wordt vandaag wisselend bewolkt met kans op enkele buien vanaf de kust. In het oosten is het vanochtend nog grijs met veel lage wolken en kans op lichte neerslag. In de loop van de namiddag wordt het droog met meer zon, meldt het KMI. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in de Ardennen, rond 11 graden in het centrum en rond 12 graden aan zee. De wind waait matig uit zuidwest, ruimend naar westzuidwest.

Vrijdagnamiddag blijft het, op een lokale bui na, droog met vooral in de noordelijke landshelft brede opklaringen. In de zuidelijke landshelft hangen er veel wolkenvelden die naar de avond toe wat meer open kunnen breken. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Op het eind van de namiddag neemt de wind wat af in kracht, zo meldt het KMI.

Vrijdagavond wordt het in de meeste streken tijdelijk helder of lichtbewolkt. Enkel in het zuidoosten kunnen lage wolkenvelden blijven hangen. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag neemt in het westen de hoge bewolking toe en in de Ardennen breiden de lage wolkenvelden opnieuw uit, met plaatselijk slechte zichtbaarheden. De minima liggen tussen 0 en 7 graden. De zuidwesten- tot westenwind waait voornamelijk zwak in de zuidelijke landhelft en matig in de noordelijke landhelft.

Weekend

Zaterdag start met mist of lage wolkenvelden in de Ardennen en brede opklaringen elders. De hoge en middelhoge wolkenvelden worden dikker en schuiven vanuit het westen verder naar het centrum en later het oosten. In de namiddag is het overal overwegend zwaarbewolkt, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 5 en 11 graden bij een meestal matige zuidenwind.

Zondag is het zwaarbewolkt en trekt een regenzone vanuit het westen traag over ons land. In het uiterste oosten zal het pas tegen de avond beginnen met regenen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het uiterste westen. De wind waait meestal matig uit het zuiden.

Volgende week

Maandag sleept de regenzone nog steeds over België, maar in de loop van de dag wordt het in het westen en later het centrum droger met kans op enkele opklaringen. De maxima liggen rond 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. De wind waait zwak uit het zuidwesten of uit veranderlijke richtingen. Ten westen van de Schelde ruimt de wind naar noordwestelijke richtingen.

Dinsdag blijft het rustig en zwaarbewolkt met lokaal mist die lang blijft hangen. Zeer lokaal kan er ook wat lichte regen vallen. In het noordwesten is er kans op een opklaring. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden aan zee. De wind waait zwak en aan zee soms matig uit veranderlijke of noordwestelijke richtingen.

Woensdag blijft het opnieuw meestal grijs weer met soms verspreide mist die lang kan blijven hangen en waaruit soms wat lichte regen kan vallen. We verliezen enkele graden met nog maxima tussen 5 en 8 graden, in functie van eventuele zeldzame opklaringen. De wind waait meestal zwak uit het noorden of uit veranderlijke richtingen.

Donderdag begint opnieuw met nevel of mist. De mist zal in de loop van de dag optrekken, maar het blijft de hele dag grijs weer met kans op wat lichte neerslag. De maxima liggen maar juist boven het vriespunt in de Hoge Venen en 6 of 7 graden aan zee. De wind waait matig uit het noordoosten.

Vrijdag is het koud met in de meeste streken negatieve temperaturen. Overdag blijft het koud en zwaarbewolkt met een matige, en voor het gevoel schrale, wind uit het oostnoordoosten. De maxima liggen tussen 0 en 2 graden in de Ardennen en 3 of 4 graden elders.

