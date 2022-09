WEERBERICHT. Wisselend bewolkt met kans op enkele buien, kwik haalt deze week 20 graden

Deze voormiddag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt, met mogelijk al enkele buitjes over het noorden en oosten van het land. Vooral in de Ardennen kan er wat nevel of mist hangen. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af met kans op enkele buitjes, vooral over de oostelijke landhelft. De maxima liggen tussen 12 graden in de Ardennen en 17 graden in Laag- en Midden-België. De wind is zwak tot matig.

Vanavond verbreden de opklaringen en is het overwegend droog. Aan zee blijft de kans op een buitje bestaan. Tijdens de nacht kan er lokaal nevel of mist gevormd worden. De minima liggen tussen 2 graden in de Ardennen en 10 graden in de Kuststreek, bij een zwakke variabele wind.

Woensdag blijft het vaak droog en half bewolkt. We halen maxima van 12 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het westen van het land. De wind is zwak, eerst uit veranderlijke richtingen, later uit het noordoosten.

Donderdag blijft het droog en zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. ‘s Ochtends is het vrij koud met in de Ardennen mogelijk wat lokale vorst. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden bij een zwakke wind uit zuid tot zuidoost of veranderlijke richtingen.

Ook vrijdag blijft het droog met eerst nog opklaringen. In de loop van de dag neemt de hoge en middelhoge bewolking toe vanaf het westen, met ‘s nachts hier en daar kans op wat gedruppel. De maxima schommelen tussen 14 en 20 graden. De wind is meestal zwak uit zuidelijke of veranderlijke richtingen.

Zaterdag lijkt er in het noordwesten van het land, en dan vooral aan de kust, buiige regen te vallen met kans op een donderslag. Ook elders is een bui mogelijk, al is die kans eerder beperkt. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke richtingen en wordt tegen de avond matig uit noordoost.

Zondag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft vrijwel droog, bij maxima tussen 15 en 20 graden en een matige noordoostenwind.

