WEERBERICHT. Wisselend bewolkt, maar droog

Vanochtend zijn er brede opklaringen ten zuiden van Samber en Maas, terwijl het wisselend bewolkt is in het centrum en zwaarbewolkt in het westen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe in het centrum, terwijl het vrij zonnig blijft in het oosten ondanks de hoge bewolking. Het blijft meestal droog, enkel in het westen is wat gedruppel niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen -1 graad op de Hoge Venen en +7 graden aan zee. De zuidwestenwind wordt matig in de meeste streken. Dat meldt het KMI.

Vanavond verwachten we wat lichte regen of motregen in het westen van het land. De regen breidt zich nadien verder uit naar het centrum en bereikt het Ardens massief op het einde van de nacht waar de neerslag overgaat in lichte sneeuwval. Het wordt minder koud met minima tussen -3 graden op de Hoge Venen, +3 of +4 graden in het centrum en tot +6 graden aan zee. De wind is meestal matig uit zuidwest tot west en soms vrij krachtig aan zee.

Morgenochtend is het overal zwaarbewolkt met (lichte) regen in Laag- en Midden- België. In Hoog- België valt wat (smeltende) sneeuw, maar geleidelijk gaat die over in regen. In het noordwesten wordt het vrij snel droog en geleidelijk ook vrij zonnig. In het zuidoosten blijft de neerslagzone aanwezig tot een eind in de namiddag. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 6 en 8 graden in Laag- en Midden- België. De wind waait matig uit west, ruimt naar westnoordwest tot noordwest en neemt soms toe naar matig tot vrij krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 60 km/u.

Dinsdagochtend zijn er nog wat opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe door een nieuwe zwakke storing die vanaf de kust over ons land trekt. Dat gaat gepaard met regen. In de Ardennen is op sommige plaatsen winterse neerslag mogelijk. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 7 of 8 graden in de meeste andere streken. De wind waait matig uit zuidwest, ruimend naar westzuidwest of west.

Woensdag lijkt het in het westen van het land meestal droog te blijven met afwisselend zon en wolken, terwijl er in de andere streken meer bewolking is, met in de loop van de dag toenemende kans op buien. In de Ardennen kunnen dit buien van smeltende sneeuw en sneeuw worden. De maxima liggen rond 1 of 2 graden in de Hoge Venen, rond 6 of 7 graden in het centrum en rond 7 of 8 graden aan zee. De matige westenwind neemt soms toe tot vrij krachtig. Er is kans op rukwinden tussen 60 en 70 km/u.

Donderdag wordt het wisselvallig met geregeld buien, die in Hoog- België winters kunnen worden. Op de hoge plateaus van de Ardennen kan het sneeuwen. Het westen van het land heeft dan weer de beste kansen op het droog te houden met meer zonneschijn. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het westen van het land. De wind waait meestal matig uit west tot noordwest.