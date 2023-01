WEERBERICHT. Wind en buien blijven boventoon voeren, in Hoge Ardennen kunnen buien winters karakter krijgen

Het wordt maandagmiddag wisselend tot zwaarbewolkt met periodes van buien, die soms intens kunnen zijn. Daarbij is ook een onweer mogelijk. Over het noordwesten van het land verwachten we op het einde van de dag meer opklaringen. In de Hoge Ardennen kunnen de buien een winters karakter krijgen. Dat meldt het KMI.

De maxima gaan van 3 graden in de Hoge Venen tot 8 graden over het westen. De wind is matig uit het westen. Aan de kust waait de wind vrij krachtig uit het westen tot noordwesten met rukwinden van 50 km/uur.

Maandagavond wordt het overwegend droog met opklaringen over het westen, terwijl het elders nog zwaarbewolkt blijft met enkele buien. Na middernacht wordt het overal overwegend droog met steeds meer hoge bewolking vanuit het westen en later het centrum. In de Ardennen blijft er veel lage bewolking hangen. De minima schommelen tussen 0 en 6 graden.

Dinsdagochtend is het tijdelijk nog overwegend droog met enkele opklaringen. In de loop van de ochtend neemt de hoge en middelhoge bewolking toe en schuift een neerslagzone het westen van het land binnen. In de namiddag wordt het overal zwaarbewolkt met lichte tot matige regen. De maxima worden op het einde van de namiddag bereikt en schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 10 graden over het uiterste westen. Er staat een matige en later soms vrij krachtige zuidelijke wind. De rukwinden lopen geleidelijk op tussen 50 en 60 km/uur, op de Ardense Hoogten en aan zee nog wat meer.

Dinsdagavond trekt de regenzone weg naar Duitsland en wordt het droger, maar het blijft wel zwaarbewolkt. De nacht naar woensdag trekt er een volgende neerslagzone van west naar oost over het land. De minima worden tijdens de avond bereikt en liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het uiterste westen. Geleidelijk klimt het kwik verder in de loop van de nacht. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, aan zee soms krachtig. Er zijn rukwinden tot 55 km/uur.

Woensdagochtend is het nog zwaarbewolkt in het centrum en oosten met regen in het oosten, terwijl het over het westen al droog is met opklaringen. Daarna wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui. Op het einde van de middag en ‘s avonds nadert er een gestructureerde buienlijn het westen van het land. We halen maxima van 7 tot 11 graden. De matige en aan zee vrij krachtige westelijke wind krimpt naar het zuidwesten in de loop van de namiddag.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe regen. Er kan veel regen vallen. De maxima liggen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden over het westen. De wind is eerst matig uit het zuidwesten, later matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig.