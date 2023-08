WEERBERICHT. Wie de zon wil zien moet vroeg naar buiten: kans op (onweers)buien na de middag

WEERBE­RICHT. Vandaag veel zon met mogelijk een (onweers)bui in het zuiden, kwik stijgt tot 27 graden

Het wordt vandaag vrij warm met mooie, zonnige perioden. In het zuiden van het land hangen er meer wolken en kunnen er enkele (onweers)buien ontstaan. De maxima liggen rond 23 graden in de Ardennen, 24 graden aan zee en 26 of 27 graden in de meeste andere streken. Dat meldt het KMI.