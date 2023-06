WEERBERICHT. Weekend wordt zonnig en warm: zondag kunnen we weer 30 graden halen

Deze ochtend hangt er nog vrij veel lage bewolking in de Ardennen, in de rest van het land is het eerder nevel of een lokale mistbank. Na het oplossen van het ochtendgrijs krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Op een lokaal buitje na blijft het droog. De maxima schommelen van 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 graden in het centrum.

Vanavond en vannacht is het droog met breder wordende opklaringen. Dan is er kans op lokale nevel. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Morgen wordt het zonnig met in het binnenland op meerdere plaatsen stapelwolken in de namiddag. De maxima schommelen van 22 graden aan zee en in de Ardennen tot 26 of 27 graden in het centrum.

Zondag wordt het zonnig en warm met maxima tussen 25 en 30 graden in de Kempen. In de nacht op maandag zou een storing vanaf het westen tijdelijk regen kunnen brengen, vooral dan in het noorden van het land.

Maandag valt er in de ochtend mogelijk nog wat neerslag, voornamelijk in de noordoostelijke landshelft. Later wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt minder warm, met maxima van 19 tot 23 graden.

Dinsdag blijft het overwegend droog met opklaringen en in de namiddag veel stapelbewolking in het binnenland. De maxima liggen rond 22 of 23 graden in het centrum.

Woensdag blijft het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen rond 24 of 25 graden in het centrum.

Donderdag zou een storing door het land trekken met buien, mogelijk met onweer. We halen dan zo’n 22 graden in het centrum.

De komende veertien dagen krijgen we licht wisselvallig zomerweer met af en toe kans op een bui of een beetje regen, maar ook geregeld wat zon. De temperaturen schommelen rond de gemiddelden voor de tijd van het jaar: maxima rond 23 graden in het centrum.