WEERBERICHT. Weekend wordt op-en-top zomers met temperaturen tot 32 graden: ‘s avonds wel kans op onweer

Het is weer hoogzomer. Vandaag gaat het kwik al een eerste keer richting 30 graden en morgen gaan we er zelfs vlot over. Zaterdag en zondag kan het ‘s avonds wel onweren.

KIJK. Het weerbericht van donderdag 6 juli

Vandaag wordt het zonnig en warm, met soms enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 24 graden in de Hoge Venen, 28 graden aan zee en tot 29 graden in het centrum van het land.

Vanavond en vannacht is het rustig en licht bewolkt tot helder. De minima liggen over het algemeen tussen 13 graden in de Ardennen en 18 graden aan zee.

Morgen is het zonnig en zeer warm. In de loop van de namiddag verschijnen er stapelwolken die in de late namiddag of avond lokaal kunnen uitgroeien tot enkele onweersbuien. De kans daarop lijkt het grootst in de streken langs de Franse grens en in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 27 graden op de Hoge Venen en tot 32 graden elders.

Zondag wordt het opnieuw vrij zonnig maar vanaf de middag verschijnen er stapelwolken en in de namiddag en avond neemt de kans toe op regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 22 graden aan zee en tot 28 of 29 graden in het binnenland.

Maandag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Het blijft meestal droog. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden.

Dinsdag begint de dag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen- en onweersbuien, die van west naar oost door het land trekken. De maxima schommelen tussen 23 en 28 graden.

Woensdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum van het land.

Ook donderdag is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. De maxima liggen opnieuw rond 20 of 21 graden in het centrum van het land.