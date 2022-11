WEERBERICHT. Weekend wordt koud: temperaturen net boven vriespunt

We hebben lang van zachte temperaturen kunnen profiteren, maar daar komt dit weekend nu echt een einde aan. Het was vandaag al gevoelig kouder, en de komende dagen zal de temperatuur nog verder dalen. In het weekend zal de maximumtemperatuur maar net boven het vriespunt uitkomen.

Deze namiddag blijft het vaak grijs met plaatselijk hardnekkige mist, vooral over de westelijke landshelft. Het is overwegend droog en op sommige plaatsen ontstaan enkele opklaringen. Het KMI verwacht maxima tussen 5 of 6 graden in de Ardennen of waar het mistig blijft, en 8 of 9 graden in de Kempen.

Vanavond kunnen er tijdelijk opklaringen ontstaan, vooral dan over de zuidflank van de Ardennen. Later domineren opnieuw de lage bewolking, nevel en mist over het hele land. Het blijft overwegend droog, wat lichte motregen is in de Ardennen niet uitgesloten. De minima dalen naar waarden tussen 1 en 6 graden.

Volledig scherm Code geel voor mist © KMI

Woensdag verandert er weinig en is het opnieuw grijs met eventueel een schaarse opklaring in de namiddag, vooral in het westen en in Belgisch Lotharingen. ‘s Ochtends is er wijdverspreide nevel en dichte mist. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden in de Ardennen en tussen 5 en 8 graden elders.

Donderdagochtend is er lokaal kans op mist. In de loop van de dag blijven de lage wolken overvloedig aanwezig en dat gaat op sommige plaatsen gepaard met wat motregen. Over het westen en noordwesten komen er mogelijk enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen, 6 of 7 graden in het centrum en het uiterste zuiden en 8 graden vlak aan zee.

Vrijdag is het koud en overal zwaarbewolkt. Wat lichte (winterse) neerslag is hier en daar niet uitgesloten. Door een onaangename en meestal matige noordoostenwind klimt het kwik niet hoger dan -1 graad in de Hoge Venen en lokaal 4 graden elders.

Zaterdag start zwaarbewolkt met op het einde van de nacht en vroeg in de ochtend kans op wat lichte (winterse) neerslag. In de namiddag ontwikkelen zich mogelijk opklaringen. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 4 graden aan zee.

Zondag is het, na een koude nacht met wijdverspreide vorst, zwaarbewolkt met hoogstens enkele opklaringen in Vlaanderen. We halen maxima van -2 tot +2 graden. De noordoostenwind is nog steeds onaangenaam en waait matig tot soms vrij krachtig aan zee.