WEERBERICHT. Weekend start winderig en wisselvallig

Het weekend gaat winderig en wisselvallig van start, met een afwisseling van opklaringen en buien die in de loop van de dag intenser worden en vooral in het noordoosten van het land gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Ardennen en 13 à 14 graden in Vlaanderen.

Vanavond wordt het geleidelijk droger met breder wordende opklaringen. In de loop van volgende nacht neemt de bewolking vanaf Frankrijk opnieuw toe en gaat het regenen. Eerst valt er wat lichte regen of motregen, tegen het eind van de nacht trekt een actieve regenzone het land in.

Morgen wordt het betrokken met een groot deel van de dag regen. 's Avonds wordt het droog vanaf de Nederlandse grens. In Hoog­-België gaat de laatste regen over in smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.

Maandag krijgen we een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden met buien. In de Ardennen zijn dit buien van smeltende sneeuw of sneeuw, elders valt er regen, maar ook smeltende sneeuw of korrelhagel. Tegen de avond verdwijnen de buien naar het oosten. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog­-België en 7 graden in Vlaanderen.

Het vriest dinsdagochtend vrijwel overal. Aanvankelijk zijn er nog opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het zuiden. Het blijft nog op de meeste plaatsen droog, maar in het westen en noorden kan er in de late namiddag en 's avonds wat regen vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen van het land.