WEERBERICHT. Weekend start droog en zonnig tot 27 graden, zondag bewolkt en kans op regen

Het wordt zaterdag droog en zonnig met wat hoge wolkensluiers. In de loop van de dag zijn er meer middelhoge wolkenvelden maar blijft het droog. De maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het westen, meldt het KMI.

's Avonds en in het begin van de nacht blijft het droog met opklaringen en vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden. Later in de nacht zijn er meer wolkenvelden met wat regen vooral in het westen en het noorden van het land. De minima liggen over het algemeen tussen 13 en 17 graden.

Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt met regen vooral in het noorden van Samber en Maas. De maxima schommelen van 23 of 24 graden aan zee en in de Ardennen tot 27 graden of lokaal iets meer in Belgisch Lotharingen. De wind wordt matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.

Maandag hangt er eerst vrij veel bewolking, maar na de middag verschijnen er meer opklaringen. Plaatselijk kunnen er enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 26 graden in het uiterste zuiden.

Dinsdag wordt het warmer bij maxima van 23 graden in de Kuststreek, 28 graden in het centrum tot 30 graden in Belgisch Lotharingen.