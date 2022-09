WEERBERICHT. Week start wisselend bewolkt, met hier en daar buien

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag neemt de buienneiging af. Alleen in het oosten van de Ardennen en in de kuststreek is er dan nog kans op een bui. In de loop van de nacht ontstaan er hier en daar nevel, mist en lage wolken, vooral ten zuiden van Samber en Maas. De minima schommelen tussen 5 en 7 graden in de Ardennen, 8 à 10 graden in het centrum en 13 graden aan zee.