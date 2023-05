WEERBERICHT. Week begint bewolkt en met buien, temperaturen tot 18 graden

1 op 7 Belgen krijgt al fietsver­goe­ding, en dit zijn de ‘zotste’ pendelaars van Vlaanderen: “Ik sta om 1.30 uur op. De politie kent me al”

In vijf jaar tijd is het aantal Belgen die van hun werkgever een fietsvergoeding krijgen, verdubbeld. Van 7% in 2017 tot 14% in 2022. En vanaf 1 mei zouden dat er nog een pak meer kunnen worden, want vanaf dan heeft elke werknemer recht op een verplichte fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer (met een maximum van 40 km per dag). Daarmee valt dus een aardig centje bij mekaar te trappen, maar dat is niet de enige reden waarom fietsen naar ‘den bureau’ goed is voor lijf en leden. Deze Vlamingen zweren al jaren bij pendelen met hun stalen ros: maak kennis met de vroegste vogel, de kilometervreter en de meest romantische pendelaars.