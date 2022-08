WEERBERICHT. We krijgen een ‘frisse’, atypische hittegolf: hoe komt dat?

Ons land krijgt deze week te maken met de eerste hittegolf van de zomer, als de voorspellingen kloppen. Het kwik zal de komende dagen oplopen tot maar liefst 34 à 35 graden. Volgens onze weerman Frank Duboccage trekt er deze keer echter een ‘frisse’ hittegolf over België. “En dat is atypisch voor onze streken”, klinkt het.

Hoewel het momenteel ongetwijfeld warm is, voelt het niet zo heet als enkele weken geleden. Dat heeft volgens weerman Frank Duboccage alles te maken met de stroming. Als het in ons land warm is, komt de wind meestal uit een zuidoostelijke of zuidelijke richting. Dat heeft als gevolg dat er een luchtsoort is die redelijk veel vochtigheid bevat. “Ook de dauwpunten (de temperaturen waarbij de lucht volledig verzadigd is met vocht, red.) zijn dan vrij hoog”, wat leidt tot een zware warmte, aldus Duboccage.

Dat is nu niet het geval. Momenteel waait de wind eerder uit een oost-noordoostelijke richting. De dauwpunten zijn heel laag en er is sprake van een kurkdroge lucht, weet de weerman. Die droge warme lucht is dragelijker dan een vochtige warme lucht, klinkt het. “Het is warm, dat is zeker, maar het voelt nog wel redelijk aan.”

Koelere nachten

Ook ‘s nachts koelt het meer af, wat opnieuw het gevolg is van de dauwpunten en de luchtsoort. Zo is het verschil tussen de temperatuur en het dauwpunt redelijk hoog, waardoor de temperatuur ‘s nachts tot dicht tegen het dauwpunt kan zakken. “Als het dauwpunt dan 10 graden bedraagt, kan het ‘s nachts dus ook afkoelen tot 10 à 11 graden”, verduidelijkt Duboccage.

Volledig scherm © Photo News

De ‘frisse’ hittegolf is atypisch voor ons land, weet de weerman. “De warmte komt wel uit het zuiden, maar op grondniveau heb je die droge stroming.” Dat zorgt ervoor dat de warmte nu anders aanvoelt dan hoe we normaal gewend zijn in onze streken, klinkt het.

Hitte wordt intenser

Woensdag (gisteren, red.) is de temperatuur in Ukkel overigens al boven de 30 graden geklommen. Rond 17:40 uur stond de thermometer er op 30,6 graden, KMI-weerman David Dehenauw. Het KMI waarschuwt dat de hitte de volgende dagen intenser zal worden, met het hoogtepunt op zondag. Dan kan het lokaal 35 graden worden.

De weerdienst trekt daarom code geel in het binnenland op naar code oranje (met 32 graden of meer over drie opeenvolgende dagen). Alleen aan de kust blijft code groen van kracht. Er wordt aangeraden om regelmatig te drinken, je lichter te kleden, de dag in koelere ruimtes door te brengen, je gezondheidstoestand regelmatig op te volgen, licht verteerbaar voedsel (in kleinere porties) tot je te nemen en deuren en ramen gesloten te houden om de warmte buiten te houden. “Wees voorzichtig met vuur in de natuur en geef voldoende schaduw en drinkwater aan dieren”, klinkt het daarbij.

Hittegolf

Zaterdag zal duidelijk worden of er officieel van een hittegolf gesproken kan worden. Daarvoor moet het vijf dagen na elkaar 25 graden of meer zijn, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Dinsdag ging het kwik al een eerste keer boven de 25 graden en gisteren werd al de kaap van 30 graden gerond.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Vandaag wordt het opnieuw zeer warm met volop zon, volgens het KMI. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden in het binnenland en rond 25 graden aan zee. De oosten- tot noordoostenwind wordt in de namiddag matig, aan zee vrij krachtig uit noordoost tot noord. Vanavond en vannacht blijft het helder met minima van 14 tot 20 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten.

Vrijdag is er opnieuw veel zon met enkele hoge wolkensluiers. Het wordt erg warm met maxima van 28 tot 33 graden, plaatselijk 34 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten, aan zee na de middag matig tot vrij krachtig uit noordnoordoost.

Zaterdag blijft het zonnig en warm met maxima van 28 tot 34 graden. De oostenwind is zwak tot hier en daar matig. Aan zee wordt de wind na de middag matig uit noordnoordoost.

Zondag is het nog (vrij) zonnig, maar komt er wel meer hoge en middelhoge bewolking. Het wordt heet met maxima tussen 30 en 35 graden. ‘s Avonds en in de nacht op maandag neemt de kans op enkele plaatselijke onweders toe. De wind waait zwak tot soms matig uit het zuidoosten of uit veranderlijke richting. In de namiddag steek er aan de kust een matige zeebries op uit noordnoordoost.

Maandag wisselen zwaarbewolkte periodes af met opklaringen en kunnen er zich regen- en onweersbuien ontwikkelen. Het wordt minder warm met maxima van 24 tot 29 graden. De wind wordt zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten of uit veranderlijke richting.

Dinsdag zijn er zonnige periodes maar is ook nog een lokale bui mogelijk. De maxima liggen net onder 30 graden.

Woensdag is het gedeeltelijk bewolkt met een grotere kans op een (onweers)bui. Ook dan liggen de maxima net onder 30 graden.

Bekijk ook: