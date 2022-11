WEERBERICHT. We halen nog 12 graden vandaag: zwaarbewolkt met buien, morgen blijft het droog

WEERBE­RICHT. Druilerig herfstweek­end, vanaf maandag aangenamer

Het is zaterdag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met in de loop van de voormiddag opnieuw regen of motregen die vanaf de Franse grens door ons land trekt. Vanuit het westen wordt het in de loop van de dag droger, maar er blijft kans op enkele lokale buien. We halen maxima van 14 tot 18 graden. De wind waait meestal matig. Dat meldt het KMI.

15 oktober