WEERBERICHT. Warmste 14 augustus sinds 1911 met temperatuur van 31,1 graden, maar ook kans op onweer

Het is de warmste 14 augustus sinds 1911. Zo werd omstreeks 14:00 uur een temperatuur van 31,1 graden Celsius in Ukkel gemeten. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw. Er ligt echter ook onweer op de loer aangezien een thermische depressie onze richting uitkomt, laat het KMI weten.

Vandaag zitten we op het hoogtepunt van de hittegolf met maxima die schommelen tussen 28 en 34 graden. Lokaal is een uitschieter tot 35 graden niet uitgesloten. Volgende nacht wordt wisselend tot zwaarbewolkt. Vooral na middernacht neemt de kans op buien en zelfs onweer toe. De buien vallen wellicht eerst ten zuiden van Samber en Maas, maar doorheen de nacht zijn ook elders buien mogelijk. De minima liggen tussen 15 en 19 graden in Hoog-België en tussen 19 en 22 graden elders.

Omstreeks 14:00 uur werd een nieuw dagrecord gemeten in Ukkel. Met 31,1 graden is het vandaag de warmste 14 augustus sinds 1911, toen op dezelfde dag een temperatuur van 31 graden werd geregistreerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Morgen volgen opklaringen, maar ook wolkenvelden met buien en mogelijk onweer. Code oranje voor de hitte is dan niet langer van kracht.

In het centrum van het land blijft de hittegolf nog duren tot het midden van het week. Het wordt er wel minder warm, maar de maxima blijven hoger dan 25 graden. Aan de kust en in de Ardennen zakt het kwik morgen onder de 25 graden, wat meteen ook het einde van de hittegolf in deze streken betekent.

Dinsdag blijft voornamelijk droog. In de loop van de dag verschijnen stapelwolken, links en rechts kan het gaan regenen. De maxima schommelen van 25 à 26 graden aan zee en in de Ardennen tot 29 of 30 graden in het centrum van het land.

Woensdag en donderdag worden onweerachtig. Woensdag krijgen we een zwaarbewolkte hemel met kans op buien en onweer. De maximumtemperaturen schommelen tussen 22 en 27 graden. Donderdag piept de zon tussen de buien tevoorschijn. De maxima halen op de meeste plekken net geen 25 graden. In het hele land is de hittegolf dan voorbij.

Hittetips van het KMI

Om de gevolgen van de huidige hitte te beperken, geeft het KMI een aantal hittetips op haar website. Zo raadt de weerdienst aan om regelmatig te drinken, zich lichter te kleden, de dag in koelere ruimten door te brengen, licht verteerbaar voedsel en kleinere porties te eten en vensters en deuren gesloten te houden (om de hitte buiten te houden). Verder adviseert het KMI om voldoende schaduw en drinkwater voor dieren te voorzien en voorzichtig te zijn met vuur in de natuur.