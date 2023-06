WEERBERICHT. Warme, grotendeels droge dag met maxima tot 25 graden

Deze ochtend is het wisselend bewolkt, wat enkele buien kan geven in het oosten. In de namiddag bollen er stapelwolken op in het binnenland, die vooral ten zuiden van Samber en Maas en mogelijk in Limburg, een regen- of onweersbui kunnen geven. Elders is de instabiliteit kleiner met dus ook minder kans op buien.

Donderdag start zonnig, maar in de loop van de ochtend ontwikkelen zich stapelwolken. In de namiddag is er een kleine kans op een lokale regen- of onweersbui in het zuidoosten van het land. Aan de kust klimt het kwik niet hoger dan 18 graden. In de Ardennen blijft het kwik maximaal rond 22 of 23 graden hangen, terwijl in het centrum 26 of 27 kan gehaald worden. De wind waait zwak tot matig uit oostnoordoost in het binnenland en matig aan zee uit noordnoordoost.