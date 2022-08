WEERBERICHT. Warm weer, maar kans op buien

Een verzwakte storing bereikt vandaag het westen van het land en trekt daarna naar het oosten. De neerslag is heel beperkt, onder de vorm van enkele buitjes of wat gedruppel. Het wordt wel warm, met temperaturen tot 29 graden. Dat meldt het KMI.

In de voormiddag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele buien in het westen, terwijl er nog brede opklaringen zijn in het oosten. In de namiddag wordt het ook zwaarbewolkt van het centrum tot het oosten, met kans op enkele lokale lichte buitjes. Daarna verschijnen er opnieuw brede opklaringen en wordt het helemaal droog. De maxima schommelen tussen 23 graden in de Ardennen en plaatselijk 29 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot meestal matig uit zuidwestelijke richtingen. Aan zee draait de wind in de loop van de dag naar west tot noordwest.

Vanavond wordt het overal droog met brede opklaringen. In de loop van de nacht trekken hoge wolkensluiers over het land of enkele lage wolken in het westen. De minima liggen doorgaans tussen 10 graden in de Ardennen en 18 graden in de grote steden. De wind wordt zwak en veranderlijk.

Woensdag is het op de meeste plaatsen eerst vrij zonnig en droog. In de namiddag wordt het soms gedeeltelijk bewolkt met enkele middelhoge wolkenvelden die wat gedruppel kunnen veroorzaken, vooral in het westen. We halen maxima van 27 graden in de Hoge Ardennen en aan zee tot 30 graden elders bij een zwakke wind uit veranderlijke of zuidelijke richtingen. Aan zee ontstaat in de loop van de namiddag een matige zeebries uit noordnoordoost.

Donderdag wisselen zon, hoge en middelhoge wolken elkaar opnieuw af. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met uitzondering van het westen, waar opnieuw een spatje regen mogelijk is op het einde van de namiddag. Het wordt iets warmer bij maxima van 25 graden aan zee, 28 of 29 graden op het Ardense reliëf en 31 of 32 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind is zwak en veranderlijk, behalve in het westen van het land waar een matige noordenwind staat.

Voor vrijdag is de voorspelling nog onzeker. Het wordt waarschijnlijk onstabiel met soms onweerachtige buien vanuit het zuidwesten. De maxima schommelen tussen 25 en 27 graden in het centrum van het land en tot 30 graden in het zuidoosten.

Zaterdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op (onweers)buien vooral in de oostelijke helft van het land. Het wordt minder warm bij maxima rond 24 of 25 graden in het centrum. Zondag en maandag wordt het frisser bij maxima van 22 of 23 graden in het centrum. De kans op buien blijft bestaan.

