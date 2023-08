WEERBERICHT. Vrijdag nog even zonnig met temperaturen tot 27 graden

Iran zeker twee dagen dicht door “ongeziene hitte”, overheid krijgt kritiek

De Iraanse regering heeft het openbare leven in het land voor twee dagen stilgelegd door de “ongeziene hitte”. De mogelijkheid bestaat zelfs dat het langer wordt. De maatregel krijgt echter kritiek. Want hoewel het bijzonder heet is in Iran, gaat het niet overal om recordtemperaturen. Er wordt dan ook gespeculeerd dat er iets heel anders aan de hand is.