WEERBERICHT. Vrijdag code geel wegens regen en onweer, nummer 1772 geactiveerd

Het is donderdagmiddag overwegend zonnig en warm met maxima van 25 graden in de Hoge Venen tot 29 of 30 graden in de Kempen. Uit de stapelwolken kunnen lokaal enkele buien vallen, eventueel vergezeld van onweer. Deze kans is het grootst in de kuststreek en het noordwesten van het land. Voor morgen heeft het KMI code geel voor regen en onweer afgekondigd. Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd.

Vanavond en vannacht bereikt een actieve regen- en onweerszone het oosten van ons land. In het tweede deel van de nacht kunnen tijdelijk ook het centrale deel van het land en het noorden getroffen worden. Het westen blijft ervan gespaard, maar daar kunnen in de vroege avond enkele geïsoleerde buitjes vallen. Later wordt het er overwegend droog en wisselend bewolkt. De minima liggen tussen 15 en 19 graden.

Vanavond geldt code geel vanwege onweer al in de provincies Luik en Luxemburg, vanaf vrijdagmiddag is dat in het hele land het geval. Het is vrijdag erg onstabiel met regelmatig buien en onweer. Soms zijn de buien intens en plaatselijk gaan ze gepaard met hagel en/of windstoten. Het wordt iets minder warm met maxima van 20 graden op de Ardense hoogten tot 25 graden in de Kempen. Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Vrijdagavond vallen er plaatselijk nog (onweers)buien. Nadien wordt het droog met (in het oosten soms brede) opklaringen. In de tweede helft van de nacht wordt het zwaarbewolkt over het westen met kans op wat lichte regenval. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.

Volledig scherm code geel regen en onweer 23 juni © KMI

Zaterdagochtend zijn er in de oostelijke landshelft nog brede opklaringen. In het westen is het bewolkt met soms wat lichte neerslag. In de loop van de dag wordt het ook in het centrum meestal zwaarbewolkt. ‘s Namiddags kunnen er vooral in het westen en later ook het centrum enkele buien vallen, eventueel met onweer. In het oosten blijft het waarschijnlijk overwegend droog en wisselen opklaringen af met wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 20 graden in het westen van het land en 24 of 25 graden in het oosten.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag is er in het hele land kans op enkele (onweerachtige) buien. In de loop van de ochtend verlaten deze buien ons land richting Nederland. Zondag overdag blijft de golvende neerslagzone in onze buurt, met dan vooral in het zuidoosten veel wolkenvelden en regen of buien. In het westen en eventueel ook het centrum van het land blijft het dan overwegend droog met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 of 23 graden in de Kempen.