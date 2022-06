WEERBERICHT. Voorproefje van zomer vandaag van start: zaterdag tot wel 33 graden

Het is vandaag zonnig met wat hoge sluierwolken vanaf het zuidwesten. De maxima liggen tussen 20 à 21 graden aan zee net als in de Hoge Venen en 23 of 24 graden in de Kempen en het uiterste zuiden van het land. Dat meldt het KMI. De komende dagen lijken een voorproefje te zijn van de zomer: vrijdag en zaterdag “zijn de warmste dagen", volgens weerman Frank Duboccage en wordt het tot wel 33 graden.

Dinsdagavond en -nacht blijft het vrijwel helder. Het is vrij zacht in vergelijking met vorige nacht bij minima tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait zwak uit oost tot noordoost. Aan zee waait de wind vaak matig uit oost tot zuidoost.

Woensdag is het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Het wordt in vele streken zomers warm met maxima van 22 graden aan zee, 25 graden in het centrum tot 26 à 27 graden in de Kempen en het uiterste zuiden. Er staat een zwakke tot soms matige noordoostenwind. Aan zee is de wind eerst zwak uit oost tot zuidoost, maar in de loop van de namiddag steekt een matige zeebries op uit noordoostelijke richtingen.

Donderdag hangen er soms wat meer hoge wolkenvelden, maar het blijft zonnig. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 26 of 27 graden in het zuiden. De wind waait meestal zwak uit noordoostelijke richtingen.

Vrijdag draait de wind naar zuidelijke richtingen. Het is opnieuw zonnig met eerst wat hoge wolkenvelden en later een heldere hemel. De maxima schommelen tussen 25 graden in de Ardennen en 30 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. In de namiddag kan er aan zee een zeebries opsteken.

Zaterdag start zonnig. In de loop van de namiddag schuiven er vanuit het noordwesten wat meer hoge en middelhoge wolkenvelden binnen. Het wordt opnieuw zomers tot tropisch warm met maxima tussen 28 en 33 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Aan zee kan er opnieuw een zeebries ontstaan. Mogelijk wordt het zaterdagavond en -nacht onstabieler met kans op enkele onweersbuien, maar dit moet nog bevestigd worden.

