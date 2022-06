WEERBERICHT. Voorlopig laatste koele dag. Heel warme week in het verschiet

Het is vanochtend op de meeste plaatsen licht tot wisselend bewolkt en droog, met temperaturen tegen de 20 graden. Vanaf morgen gaat het kwik echter gestaag omhoog. In de loop van de week kan het dertig graden of zelfs meer worden. Zet die zonnecrème dus maar klaar!

In het centrum en het oosten van het land is er vandaag meer bewolking en vooral dichtbij de grenzen met Nederland en Duitsland is er kans op een buitje. Naarmate de dag vordert, wordt het in het binnenland gedeeltelijk bewolkt met een afwisseling van zon, stapelwolken en wat hoge wolkenvelden. Aan zee blijft het vrij zonnig, meldt het KMI. Het kwik blijft steken rond 16 of 17 graden op het Ardense reliëf en aan zee en rond 20 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind wordt overal matig uit het noordwesten.

Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder met vooral over het noorden soms wat hoge wolkensluiers. Het koelt flink af, met minima tussen 4 graden op de Ardense hoogten en 9 of 10 graden in de grote steden. De wind wordt zwak en ruimt van noord naar zuidoost. Op het einde van de nacht wordt hij op veel plaatsen veranderlijk. Er kan lokaal wat nevel ontstaan.

Morgen wordt het zonnig met soms enkele lokale wolkenvelden. De temperaturen stijgen tot 20 graden aan zee en in de Hoge Venen en tot 23 à 24 graden in de Kempen en in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak uit oostelijke of uit veranderlijke richtingen. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit noordnoordoost.

Woensdag zet het zomerweer zich voort. Het wordt nog wat warmer bij maxima tot 28 graden op de Kempense zandgrond en in het uiterste zuiden. De wind waait zwak uit noordwest of uit veranderlijke richtingen.

Ook donderdag blijft het rustig, droog en warm, met soms wat onschuldige wolkenvelden. Het kwik loopt op tot zo’n 21 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 26 graden in het noordoosten en Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit veranderlijke of noordwestelijke richtingen.

Er verandert weinig op vrijdag. Het wordt dan opnieuw zonnig met soms enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 23 en 28 graden.

Zaterdag blijft het zonnig en droog bij maxima die kunnen oplopen tot 30 graden of lokaal iets meer. De meest recente kaarten van het KMI tonen 27 graden aan zee, 31 graden in het centrum en zelfs 33 (!) graden in het oosten van het land. Tegen de avond wordt het vermoedelijk wel wat onstabieler met kans op onweersbuien, maar dat moet nog bevestigd worden.