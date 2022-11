WEERBERICHT. Volgende week vrij zacht met temperaturen tot 16 graden

Het blijft vandaag vrijwel droog. Morgen is er tegen de avond kans op soms intense buien. Ook begin volgende week is er kans op regen, tegen het einde van de week wordt het droger. Het KMI verwacht opnieuw vrij zachte temperaturen.

Vanmiddag is het bewolkt met kans op lichte regen, vooral in het uiterste westen van het land. De maxima liggen rond de normale temperaturen voor deze tijd van het jaar en variëren tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidzuidwest.

Vanavond en -nacht blijft het meestal zwaarbewolkt. Vooral in de oostelijke landshelft kunnen er enkele opklaringen voorkomen. Wat lichte regen is ook nog mogelijk, vooral in het uiterste westen. De minima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen - of mogelijk nog wat lager in sommige valleien door de opklaringen - en 10 of 11 graden in het westen. De wind waait meestal matig uit het zuiden.

Morgen wordt het in alle streken betrokken, gevolgd door regen vanaf het westen en zuidwesten. De provincies in het oosten genieten eerst nog van droog weer. De neerslag die daarop volgt, zal in die streken niet erg actief zijn.

Aan het einde van de dag ontwikkelen er zich opnieuw opklaringen, met meer wisselvallig weer tijdens de avond tot gevolg. We halen maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 12 graden in het westen en de Kempen. De zuidenwind is matig tot soms vrij krachtig en aan zee vrij krachtig, met windstoten rond 50 of 60 kilometer per uur.

Morgenavond en - nacht is het wisselend bewolkt met kans op buien vanaf het zuidwesten. Sommige buien kunnen vrij intens zijn en gepaard gaan met een donderslag, maar dat is nog niet zeker. Op de Ardense hoogten kan het zicht beperkt worden door lage wolken. De wind is matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 kilometer per uur, of mogelijk iets meer tijdens de buien. De minima liggen tussen 6 graden in het oosten en 12 graden in het westen.

Begin volgende week verwacht het KMI meer bewolkte perioden met soms wat regen of enkele buien. Het wordt vrij zacht met maxima van 13 tot 16 graden in Vlaanderen. Tegen het einde van de week wordt het rustiger en droog.