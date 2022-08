WEERBERICHT. Volgende week kans op eerste hittegolf van het jaar: “Langetermijnvoorspelling, dus nog even met twee woorden spreken”

Het is genieten van wat verkoeling vandaag, met temperaturen tot 24 graden en mogelijk enkele buien. Dit weekend wordt het volgens het KMI droog en gaan de temperaturen langzaam weer de hoogte in, om volgende week opnieuw richting 30 graden te evolueren. Er bestaat zelfs een kans dat we een hittegolf krijgen, maar volgens onze weerman Frank Duboccage moeten we wel nog even met twee woorden spreken. “Het is een langetermijnvoorspelling, dus we moeten nog even afwachten hoe de weerkaarten verder evolueren”, zegt hij aan HLN.

We spreken van een hittegolf als het gedurende minstens vijf dagen na elkaar 25 graden of meer is, waarvan drie dagen 30 graden of meer. En voor dat laatste zal het kantje boordje worden volgens Duboccage.

“Het zit er wel in”, aldus Duboccage. “Maandag gaan we naar 25 graden en dinsdag naar 27 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag geven we nu 30 graden. Maar dat is heel nipt. Als we op één van die dagen bijvoorbeeld blijven steken op 29,6 graden halen we het net niet. Nog even afwachten dus.”

Vandaag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt, met mogelijk enkele buien in het westen. In het zuidoosten kunnen nog tijdelijk enkele regen- of onweersbuien vallen. Tot 10 uur geldt in de provincie Luxemburg code geel voor onweer. In de loop van de dag wordt het overal droog met meer opklaringen. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 à 24 graden in de Kempen.

Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het op de meeste plaatsen helder tot licht bewolkt. In de Ardennen zijn er doorgaans meer wolkenvelden. Aan de kust kunnen er lage wolken verschijnen tegen het einde van de nacht. Het koelt sterk af met minima in het binnenland tussen 6 en 13 graden, vlak aan zee tot rond 15 graden. De matige noordelijke wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen.

Zaterdag blijft het droog en wordt het zonnig met in de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. Aan de kust zijn in de voormiddag lage wolken mogelijk vanaf zee. De maxima lopen uiteen van 19 tot 24 graden en de wind wordt matig uit noord tot noordoost.

Zondag blijft het droog en wordt het zonnig met mogelijk sluierbewolking of hier en daar wat kleine stapelwolken. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden. De wind waait zwak tot vaak matig uit het noordoosten.

Maandag wordt het zonnig met maxima tussen 22 en 27 graden. In het uiterste zuiden zit er al 30 graden in, volgens de kaarten van het KMI. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Dinsdag blijft het zonnig en wordt het nog iets warmer met maxima tussen 23 en 30 graden. In de Kempen kan dat zelfs 31 graden zijn. De wind waait matig uit het noordoosten.

Ook woensdag is het zonnig met maxima die mogelijk tot 32 graden kunnen oplopen.

Donderdag wisselen zonnige periodes af met soms veel hoge wolkenvelden. Het wordt opnieuw erg warm met maxima tussen 26 en 32 graden.

Bekijk ook: