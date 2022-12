WEERBERICHT. Veel wind en enkele regenbuien met maxima tot 11 graden

Het is woensdagnamiddag bewolkt met soms wat lichte regen. Op het einde van de namiddag trekt een nieuwe regenzone over. Het wordt vrij winderig bij maxima van 7 tot 11 graden, zegt het KMI.

Woensdagavond en vooral -nacht zijn er buien, maar ook enkele opklaringen in het westen en het centrum. De minima liggen rond 8 of 9 graden in de meeste streken. Er blijft vrij veel wind staan.

Donderdag zijn er ‘s ochtends in de oostelijke landshelft nog buien. Elders is het tijdelijk droger met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de voormiddag komen er opnieuw enkele buien die vanuit het westen naar het centrum en oosten trekken. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind waait eerst nog vrij krachtig of aan zee krachtig uit het zuidwesten. In de namiddag neemt de windkracht een beetje af tot matig en tot vrij krachtig. Rukwinden rond 60 km/u of wat meer zijn vooral in de voormiddag nog mogelijk.

Vrijdag start droog, maar zwaarbewolkt met plaatselijk nog een waterzonnetje. Halverwege de ochtend begint het te regenen in de regio’s nabij de Franse grens, in het noordoosten wellicht pas tegen de middag. In de loop van de namiddag wordt het over het westen tijdelijk wat droger en is zelfs een opklaring mogelijk. De maxima worden ‘s avonds bereikt en liggen tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in de lage gebieden. De zuidenwind neemt toe in kracht en wordt vrij krachtig tot soms krachtig. Op het einde van de namiddag ruimt de wind naar het zuidwesten. Er zijn rukwinden tot 70 km/u en lokaal nog wat hoger.

Zaterdag vertoeven we in subtropische luchtmassa’s en liggen we op het grensvlak met iets minder zachte lucht ten noordwesten van ons land. Hierbij kan het langdurig regenen, al zal het vanaf het zuidoosten droog worden in de loop van de dag. In het noordwesten blijft het wellicht nog lang regenachtig. Vooral ten zuiden van Samber en Maas zijn er opklaringen. De maxima liggen erg hoog, rond 10 graden op de hoogten en rond 15 graden elders. De wind waait soms krachtig uit het zuidwesten.

Op Nieuwjaar wordt het opnieuw grijs met regen, plaatselijk opnieuw veel regen. Het blijft erg zacht met maxima tussen 10 en 14 graden in het centrum en er staat en matige zuidwesten- tot zuidenwind.