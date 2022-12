WEERBERICHT. Vannacht winterse buien aan de kust en ijskoud tot -12 graden

De nacht wordt opnieuw zeer koud. Het kwik daalt in de Ardennen tot -12 en op andere plekken tussen -7 en -3 graden. Het KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen door ijs- of rijmplekken.

Er zijn vrijdagnamiddag brede opklaringen in het westen, in het centrum blijft het bewolkt maar breekt de zon hier en daar door. Er is een zwakke wind met maxima tussen 3 en 4 graden aan zee, 1 of 2 graden in het centrum en 0 tot -2 graden in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

Vanavond zijn er nog wolkenvelden in het oosten en is er kans op lichte sneeuwval. In het centrum en in het westen van het land is het lichtbewolkt en kan er nevel of mist ontstaan.

Zaterdagochtend is er opnieuw sprake van aanvriezende mist en lage bewolking. In de voormiddag breekt de zon hier en daar door, in de namidag is het op de meeste plaatsen zonnig met maxima tussen -5 en +2 graden. Er is een zwakke tot matige wind naar het zuidoosten.

Zondag voorspelt het KMI een bewolkte dag met tijdelijk winterse neerslag of aanvriezende regen, en maximumtemperaturen tussen -2 en 3 graden. Volgende week zijn er zachtere temperaturen op komst, met maxima tot 11 of 12 graden in het centrum. Wel is het zwaarbewolkt, regenachtig en vrij winderig.

Het KMI spreekt over “ongunstige voorwaarden” en waarschuwt daarom voor CO-vergifting. Het instituut vraagt op te letten voor symptomen als hoofdpijn of een neiging tot braken.

Vrijdagochtend glad op de weg

Door de gladheid zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. In Veldegem kantelde een vrachtwagen in de gracht, in Poelkapelle reed een auto tegen een gevel. Als u de weg op moet, kan u hier checken hoe dat kan in veilige omstandigheden.

