WEERBERICHT. Vannacht hier en daar vrieskou

Vanmiddag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken. Over het noorden van het land wordt het al in het begin van de middag droog, vooral in de regio’s nabij de Nederlandse grens en het oostelijke deel van de kust. Over de andere regio’s valt er nog regen met een regenzone die traag naar het zuidoosten trekt. Dat meldt het KMI.

Op het einde van de middag wordt het over de noordelijke landshelft droog, maar stroomt er gevoelig koudere lucht, waarbij het kwik nog maar net boven het vriespunt uitkomt nabij Nederland. Over het zuidwesten, nabij de Franse grens, in West­-Vlaanderen en Henegouwen, is het nog wat zachter met waardes rond 10 graden. In die regio’s gaat het kwik geleidelijk ook omlaag in de loop van de middag.

Vanavond en vannacht valt er in het zuiden van het land nog wat regen. Op het einde van de nacht kan er nog wat lichte neerslag vallen over de Ardennen (eventueel winters van karakter), of kan lage bewolking aanleiding geven tot mist. In het noorden van het land komen er wellicht enkele opklaringen voor. De minima liggen tussen ­4 graden in de Kempen, rond het vriespunt in het centrum en tot 5 graden in het uiterste zuiden.

Morgenochtend kunnen er enkele opklaringen voorkomen over het noorden, maar meestal is het betrokken over het gehele land. Er kan in de voormiddag ook wat lichte regen vallen in West-Vlaanderen. De neerslagzone trekt vervolgens vanaf de kust over het hele land. In de Ardennen kan er, vooral tijdens wat intensere neerslag, ook wat smeltende sneeuw vallen.

Op het einde van de middag volgen er opklaringen vanuit het westen, aan de achterzijde van de storing. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden aan zee. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuiden, maar wordt matig tot lokaal vrij krachtig en draait naar het westen met rukwinden van 50 tot 60 km/uur.

Morgenavond en tijdens de nacht van zondag op maandag verlaat de neerslagzone ons land via het oosten. Het wordt dan wisselvallig met opklaringen, maar ook enkele buien, mogelijk onweerachtig aan de kust. In Hoog­-België kan er winterse neerslag vallen. In het tweede deel van de nacht neemt de buienactiviteit af. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het zwaarbewolkt met mogelijk mist. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Maandagochtend komen er brede opklaringen voor, maar kan er wel mist voorkomen in de Ardennen. Daarna komen er steeds dikkere hoge en middelhoge wolkenvelden voor, waardoor de zon het moeilijk krijgt. In de loop van de namiddag of tegen de avond trekt er vanaf de Franse grens een neerslagzone binnen. De maxima schommelen tussen 5 of 6 graden op de Ardense plateaus en 9 of 10 graden aan zee en in het zuidwesten van het land. De wind is eerst matig uit het zuiden tot zuidwesten, daarna matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidoosten met op het einde van de dag rukwinden tot 50 of 60 km/uur en aan zee tot 75 km/uur.