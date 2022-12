WEERBERICHT. Vandaag regenachtig met maxima tot 10 graden, kerstweekend wordt eerder wisselvallig

De dag begint overwegend zwaarbewolkt met eerst intense regen, maar geleidelijk aan wordt het droger. Tegen de late namiddag of avond bereikt ons echter een nieuwe regenzone vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en zo’n 10 graden elders, meldt het KMI.

De wind waait matig tot tijdelijk vrij krachtig of zelfs krachtig in het zuidoosten van het land uit zuidwest tot west. In de voormiddag zijn rukwinden mogelijk tot 75 km/uur in het zuiden van het land. In de namiddag zwakt de wind wat af.

Vannacht blijft het zwaarbewolkt en sleept een regenzone over het land. Na middernacht wordt het geleidelijk aan droger vanaf het westen, maar over het oosten en zuidoosten van het land blijft het de hele nacht regenachtig. De minima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind waait zwak tot matig, over het zuiden soms vrij krachtig, uit westzuidwest.

Vrijdag bereikt een nieuwe actieve regenzone ons land vanaf het westen. Het is bewolkt met over het oosten eerst droog weer. In het westen begint het al snel te regenen en die regen breidt zich vervolgens snel uit naar de rest van het land. Na die storing wordt het vanaf de kust in de late namiddag droger met kans op enkele opklaringen. Het wordt zeer zacht met maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in Laag­ en Midden­-België. De wind waait eerst zwak tot matig, in de namiddag matig tot vrij krachtig, uit zuidwest met pieken tot zo’n 60 km/uur.

Zaterdag is het eerst nog zwaarbewolkt, maar geleidelijk worden de opklaringen wat breder. Over het zuidelijk deel van België blijft het overdag wat meer betrokken met nog kans op enkele buien. We halen maxima van 7 tot 11 graden.

Zondag wordt naar verwachting een wisselvallige Kerstmis. De dag begint veelal droog en bewolkt. Later neemt de kans op regen toe vanaf de Franse grens. Het is zacht met maxima rond 10 graden in het centrum.