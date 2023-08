WEERBERICHT. Vandaag nog wisselvallig met maxima tot 24 graden, maar beterschap op komst

Vandaag verwacht het KMI in vele streken eerst regen of fikse buien, maar over het westen wordt het in de ochtend vrij snel overwegend droog met stilaan opklaringen. Lokaal kan het onweren. In de loop van de dag wordt het ook overwegend droog in het centrum met opklaringen. Voor het einde van deze week hebben de weergoden alvast beter weer voor ons in petto.